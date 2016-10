Experte im Interview – Warum eSport-Wetten boomen

Die Wettszene befindet sich im Umbruch. Immer mehr Buchmacher nehmen seSport in ihr Portfolio auf und bieten ihren Kunden damit ganz neue Wettmöglichkeiten. Diese wollen nicht mehr nur auf Fußball, Tennis und Co. tippen, sondern auf Spiele, mit denen sie sich selbst tagtäglich aktiv befassen. Wir haben Sebastian Neumann, ein Experte von eSportWette.info, zur Revolution im Wettmarkt befragt.

Ingame: Sebastian, kannst du uns bitte zunächst erklären, was genau man eigentlich unter eSport versteht?

Sebastian Neumann: Die Abkürzung eSport steht für elektronischen bzw. electronic Sport. Gemeint ist damit also nicht die reale körperliche Ertüchtigung, bei der jede Menge Schweiß die Stirn hinuntertropft, sondern Sport am Computer oder an der Konsole. Alle Computerspiele, die sich mit Wettkampf im weitesten Sinne befassen, fallen unter diesen jahrzehntealten Begriff. Also nicht nur Fifa, sondern beispielsweise auch Counter Strike. Es müssen Spiele sein, in denen man sich mit anderen Mitspielern messen kann.

Und Computerspiele, bei denen man sich gegenseitig messen kann, sind auch für Wettanbieter interessant?

So ist es. Genau wie beim Fußball gibt es am Ende auch bei virtuellen Spielen einen Sieger auf dem Platz. Und auf diesen kann natürlich auch gewettet werden.

Wenn es eSport doch schon seit Jahrzehnten gibt, wieso kann erst seit kurzem darauf gewettet werden?

eSport hat in den vergangenen Jahren einen enormen Prozess der Professionalisierung durchlaufen. Das gilt nicht nur für die Spiele an sich, die immer aufwendiger, schneller und raffinierter wurden, sondern vor allem auch für die Spieler. Heute gibt es eine ganze Reihe professioneller Berufsgamer, die mit dem Spielen von Games ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und der Verdienst ist nicht gerade schlecht. In der Szene kennt sie jeder und verfolgt ihre Spielweise nicht nur auf Meisterschaften. Für viele Spiele gibt es mittlerweile sogar Ligen wie im realen Sport. Auf Plattformen wie YouTube erfreuen sich Videos, in denen andere Spieler Computerspiele spielen, größter Beliebtheit. Weltweit gibt es Millionen Menschen, die sich mit dem Thema befassen und selbst aktiv spielen. 2015 nahmen 100.000 Menschen am größte eSport-Turnier aller Zeiten teil. Ein riesiger Markt, den die Wettanbieter nun erkannt haben.

Auf welche Games kann man denn konkret wetten?

Die Zahl der Computerspiele ist schier unendlich. Die Wettanbieter haben sich aber zunächst vor allem auf große, bekannte Games professioneller Produzenten konzentriert. Diese Spiele werden von vielen Spielern weltweit gespielt, so beispielsweise League of Legends, das global von 34 Millionen Menschen gespielt wird. Solch populäre Games verfügen über die Voraussetzungen, die für eSport-Wetten nötig sind: Regelmäßige Wettbewerbe und Ligen. Weitere Spiele auf die mittlerweile bei diversen Anbietern gewettet werden kann sind beispielsweise Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Starcraft 2 und Hearthstone.

Und bei welchen Anbietern kann man wetten? Sind darunter auch große, also seriöse Namen oder vor allem eher kleinere Wettanbieter?

Nachdem sich die Buchmacher lange Zeit, der Beliebtheit von eSport zum Trotz, aus diesem Sektor ferngehalten haben, gibt es nun immer mehr Anbieter, die eSport-Wetten im Programm haben. Es ist wie eine Dominoreaktion: Hat jemand damit angefangen, wollen und müssen die anderen mitziehen. Schließlich will auch jeder ein ordentliches Stück von diesem Millionenmarkt abhaben.

Unter den Anbietern sind deshalb auch zahlreiche bekannte Namen. Der britische Player bet365 beispielsweise setzt schon seit mehreren Jahren auf eSport. Bei diesem Anbieter kann man schon lange nicht mehr nur auf den Sieger tippen, sondern auch auf Handicap-Wetten, Karten-Wetten oder Über/Unter-Wetten bieten. Auch bei bet-at-home können eSport-Wetten platziert werden, vor allem auf die eben genannten Spiele. Gleiches gilt für Pinnacle Sports und William Hill. Betway hat besonders viele der populären Games im Portfolio. Dafabet und Egaming Bets sind weitere beliebte Anlaufstellen.

Kannst du uns als Experte von eSportWette.info noch abschließend mit auf den Weg geben, worauf man bei den Anbietern und Wetten achten sollte?

Wie bei allen Wetten steht die Seriosität des Wettanbieters an erster Stelle. Mit großen Namen und den genannten Buchmachern kann man wenig falsch machen. Setzt man auf unbekanntere Player, die vielleicht bessere Quoten bieten, sollte man sich zuvor ausgiebig über den Anbieter und die Erfahrungen mit ihm informieren. Viele Vergleichsportale bewerten Wettanbieter objektiv und nach einheitlichen Kriterien. Manche verzichten auf große Margen um den Kunden mehr vom Einsatz zurückzuzahlen.

Wichtig sind die Einzahlungsmöglichkeiten, die ein Wettanbieter anbietet. Boni sind toll, sollten aber nicht an zu viele Kriterien und Voraussetzungen gebunden sein. Das spricht eher dafür, dass sie selten zur Auszahlung kommen und vor allem Lockmittel für große Einzahlungen sind.