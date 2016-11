Fable 4: Peter Molyneux würde gern wieder einsteigen

Der Urvater der Fable-Reihe, Peter Molyneux, hat in den vergangenen Jahren immer wieder betont, dass er gern einen vierten Teil des innig geliebten Rollenspiels realisieren würde. Das ist für die Fans unter euch allerdings noch kein Grund, Freudentänze aufzuführen. Denn in einem Interview, das der „Erfinder der Göttersimulationen“ vor einigen Tagen gegeben hat, sprach der Brite vor allem über Probleme, die Fable 4 im Weg stehen würden und weniger über konkrete Umsetzungspläne.

Das Interview, eigentlich für Themen wie die Übernahme seines Studios durch Microsoft oder das Kinect-Disaster Milo gedacht, drehte sich zu großen Teilen auch um das Vermächtnis der Fable-Reihe. Molyneux schließt auf die Frage, ob das Ende für Fable bereits gekommen ist, mit folgenden Worten:

„It´s crazy that Fable 4 isn’t being made. I would love to do Fable 4, and the studio tried to do it. You’d have to get the original team back together though”

Das alte Team fordert Molyneux dabei nicht ohne Grund. Bereits kurz nach Übernahme des kleinen Studios Lionhead durch den Big-Player Microsoft in 2006 sah sich der Brite ersten Spannungen gegenüber. Persönlichkeit und Kreativität würden in dem deutlich ausgeweiteten Team unterdrückt und der sehr spezielle Charakter der Lionhead-Spiele verfälscht, sagte er im Interview mit dem offiziellen Xbox Magazin.

Darüber hinaus fehle im neuen, globalisierten Team der typisch britische Humor, für den die anfängliche Truppe von 30 Mann, die Molyneux um sich geschart hat, berühmt und berüchtigt war. Die Kritik an Microsoft wird um einiges deutlicher, wenn er auf die Frage, warum die Öffentlichkeit Lionhead als protypisch britisches Studio wahrnehme, antwortet:

I think it was the sense of humour. You know the British slightly politically incorrect sense of humour, especially with Fable, where we had prostitutes and same-sex marriage. Microsoft werde appalled, you know, they were busily going around trying to rub alle the nipples out of all the women just not to offend people.