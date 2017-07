„Fallen Kingdom“ wird das Folgeabenteuer von Jurassic World

Gefallene Königreiche waren schon oft das Thema in Hollywoodspielfilmen. Auch die Fortsetzung von „Jurassic World“ wird an diese Kategorie anknüpfen. „Jurassic World 2: Fallen Kingdom“ soll den Geist der Dinosaurier wieder auf die Filmleinwände bringen und eine neue Episode in einem der erfolgreichsten Franchises der amerikanischen Filmindustrie darstellen. Mit der Enthüllung eines neuen Posters für den Film, gab Universal Studios auch den Filmtitel preis. Chris Pratt und seine Schauspielkollegen sind derzeit mit den Dreharbeiten beschäftigt. Im Sommer 2018 soll das Endprodukt dann in den Kinos zu sehen sein. Schon jetzt ist sicher, dass ein Kassenerfolg solide prognostiziert werden kann.

Dr. Ian Malcolm kommt als beliebter Charakter zurück in die Geschichte

Mit Jeff Goldblum kehrt auch die beliebte Figur Dr. Ian Malcolm in die Filmserie zurück. Das wird dem Film bei den Fans sehr gut zu Gesicht stehen. Mit Chris Pratt ist das jüngere Publikum ebenfalls gut bedient, so dass hier wieder ein Film für die ganze Familie entsteht. Mit Geraldine Chaplin wird eine echte Ikone des Hollywood-Films mit an Bord sein. Die Oscar-Gewinnerin soll dem Produkt einen zusätzlichen Glanz verleihen. J.A. Bayona wird die Regie führen, da Regisseur Colin Trevorrow mit „Star Wars: Episode 9“ bereits alle Hände voll zu tun hat. Das Drehbuch hat er mit seinem Kollegen Derek Conolly dennoch wieder geschrieben. Hier herrscht also Kontinuität. Da bleibt für den Fan nur zu hoffen, dass den Beteiligten eine gute Story eingefallen ist und die Umsetzung dann auch funktioniert. Wem die Wartezeit zu lange wird, kann einfach Casino Spiele kostenlos im Internet ausprobieren und sich mitunter lukrativ die Zeit vertreiben.

Prognosen und Vermutungen über den Inhalt von „Fallen Kingdom“

Es ranken sich etwa ein Jahr vor dem Filmstart jede Menge Gerüchte über die inhaltliche Seite. Na klar, Dinos wird es wieder geben. Romantik, Witz, Spannung und Abenteuer werden ebenfalls wieder den Reiz ausmachen, der schon bei den bisherigen Filmen der Reihe die Zuschauer bannte. Wilde Spekulationen, ohne Beweis leider, gibt es über die Tatsache, dass diesmal wohl mehrere Dino-Parks weltweit eröffnet worden sind. Das würde natürlich eine ganz neue Komponente in die Geschichte bringen. Düsterer könnte das Szenario ausfallen, wenn die Experimente des bösen Wissenschaftlers Dr. Wu noch intensiver für militärische Zwecke eingesetzt werden sollten. Hier steckt ein großes Potential für die Geschichte, die besonders den Chaos-Forscher und bekennenden Pazifisten Dr. Ian Malcolm ins rechte Licht rücken würde. Bekleidet Geraldine Chaplin womöglich eine ganz finstere Rolle? Es darf weiterhin gerätselt werden.

Erfolgskurve von „Jurassic World“ nach oben?

„Jurassic Park I-III“ sind legendäre Kinoklassiker, die nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch die technische Umsetzung Geschichte schrieben. Jurassic World erreichte bei vielen Fans dieses Niveau nicht. Es wird also spannend werden, wie sich Teil 2 „Fallen Kingdom“ im Kino schlagen kann und ob es mit dem Franchise weiter bergauf geht. Ein dritter Teil ist bereits geplant und soll direkt im Anschluss realisiert werden. Auch „Jurassic World“ soll also in einer epischen Trilogie enden. Ein Erfolgsmodell in den letzten Jahren für entsprechende Werke.