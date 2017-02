Fallout 4: Ein voller Erfolg für Bethesda

The Legend of Zelda: Neue Trailer aufgetaucht

The Legend of Zelda: Breath of the Wild scheint mit jedem weiteren Trailer nur noch mehr Vorfreude und Neugier in uns wecken. So auch die neuesten Trailer die über Nintendo of Japan das Licht der Welt erblickten. Die Trailer haben ganz ungewohnt keine epische Musik und konzentrieren sich mehr auf die Präsentation der Story, der Welt und des Gameplays. Dieser Trailer gibt uns einen Einblick in die Geschichte und gibt uns einen kleinen Blick auf die vielen Charaktere, die uns erwarten. &nb