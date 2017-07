Fallout: Apokalyptischer Weltrekord

Fallout in Rekordzeit

Ein Fallout Spieler hat einen schier unglaublichen Rekord aufgestellt. Der Speedrunner „tomatoanus“ beendete die Fallout Reihe in einer absoluten wahnsinnigen Geschwindigkeit. Er schaffte in unter zwei Stunden, ausgenommen von Fallout: Tactics, alle Fallout Games durchzuspielen. Dazu gehören alle in der Fallout Anthology enthaltenden Fallout, Fallout 2, Fallout 3 Goty, Fallout New Vegas Ultimate edt. und das neueste Bethesda Spiel Fallout 4. In grade mal 1h 37min gelang dem Spieler es die komplette Storyline der fünf Spiele durchzurennen. Mit diesem Ergebnis landet der Amerikaner auf Platz eins im Speedrun Leaderboard auf speedrun.com. Was jetzt, zugegebenermaßen, nicht schwierig war denn er ist der einzig Verzeichnete Spieler dort in Bezug auf die Fallout: Antohology Edition. Aber mit diesem Rekord sollte es doch sehr schwer werden ihn vom Treppchen zu stoßen.

Wir haben für euch das Video zu dem wirklich beeindruckenden Speedrun damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt:

Was haltet ihr davon? Habt ihr selbst schon Speedruns probiert oder seid der Meinung das ihr das Ergebnis schlagen könnt? Schreibt uns eure Speedrun Erfahrung in die Kommentare.