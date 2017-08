Fallout: Die Nukleare Apokalypse auf dem Spielbrett

„Anhänger der Apokalypse“ aufgepasst

Fallout 5 wird noch ewig auf sich warten lassen. Denn wie bekannt schmeißt uns Bethesda nicht immer irgendwas schnelles hin. Damit man allerdings nicht so traurig ist das es noch eine Ganze Weile dauern wird gibt es bald ein Brettspiel. Fallout: The Board Game. Womit ihr dabei rechnen könnt haben wir für euch zusammengetragen.

Ein Fallout Brettspiel. Quasi die Apokalypse für den Wohnzimmertisch. Klingt erst gar nicht so spannende aber, das Brettspiel, wird sich sehr am Original orientieren. Fantasy Flight Games, die das Brettspiel entwickelt haben, möchten den Geist des Ödlands und die Spielmechanik des Vorbildes exakt einfachen. Ihr trefft eure eigenen Entscheidung die wie immer die Welt beeinflussen werden und das Weiterkommen ermöglichen oder erschweren. Dies geschieht über ein Kartensystem und Dialogsystem. Ihr bekommt Fragen dessen Antwort weitere Karten sind und so entsteht Stück für Stück eure eigene Geschichte.

V.A.T.S Modus

Es wird ein eigenes Level System mit passenden Perks geben und das Spielbrett ist immer wieder dynamisch und individuell. Die Welt wird hierbei in kleinen Hexfeldern dargestellt. Die Storyline erfindet sich mit jeder Runde neu, so gewährleistet man die Langzeitmotivation. Die Geschichte soll sich an Fallout 3 und 4 orientieren. Ob es auch Einflüsse aus New Vegas gibt wissen wir bisher nicht. Ihr könnt das neue Brettspiel Abenteuer alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern zocken. Haben wir schon erwähnt das es sogar ein V.A.T.S Modus gibt? Nein haben wir nicht also: Es gibt einen V.A.T.S Modus. Zudem werden wir unseren selbst erdachten Charakter auch erstmal ausrüsten um im Ödland die Kämpfe zu Überleben. Wir finden das Brettspiel eine tolle Idee.

Leider erscheint das Brettspiel vorerst nur auf Englisch und zwar im viertel Quartal diesen Jahres. Darüber hinaus kennen wir bedauerlicher weise noch kein Preis.