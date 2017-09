Fallout Shelter: Rekord bei den Verkaufszahlen

Neues aus der Vault

Anfangs nur als Mobile Game angedacht wurde aus Fallout Shelter schnell auch für Xbox One und PC herausgebracht. Das Game hat jetzt sogar eine unfassbare Verkaufszahl erreicht. Alle News dazu haben wir für euch zusammengefasst.

In Fallout Shelter erbaut sich der Spieler eine eigene Vault. Diese wird mit Trainingsräumen, Schlafplätzen, Elektrizitätswerk und Wasseraufbereitungsanlagen versehen um dem Nuklearen Chaos vor den Massiven Türen entgegenzuwirken. Außen-Missionen der Vault sind zumeist sehr gefährlich und auch der eigene Schutzbunker muss perfekt gegen Angreifer gesichert werden. Während man seine eigene kleine Vault-Gemeinschaft aufbaut werden in regelmäßigen Abständen grässlich mutierte Viecher oder Plünderer, die in Fallout Raider genannt werden, versuchen euch die Türe einzutreten.

Mobile-Games als ernste Konkurrenz

Vor einigen Jahren wurden die Mobilegames noch müde belächelt. Doch durch den großen Erfolg vieler verschiedener Games wurden diese zu ernst zunehmenden Konkurrenten auf dem Gaming-Markt. Fallout ist eine der beiden, wirklich großen, Marken die zum Entwickler Studio Bethesda gehören und macht so manch einem Handy-Spiel-Entwickler vor wie es geht. Denn schon kurz nachdem die Firma das Mobile Game, was sich an Fallout 4 orientiert, herausbrachte wurde es auf die Xbox One und den PC gebracht und erfreut sich immer noch großer Beliebtheit.

Das Spiel knackte vor kurzem sogar die unfassbare Verkaufszahl von 100 Millionen Spielern. Kaum zu fassen wenn man bedenkt wie sich die Mobile-Games angefangen haben. Dort dacht noch niemand daran das man mit solch einem Spiel je soviel Verkäufe erreichen kann.