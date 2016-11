Far Cry 3: Blood Dragon – Kostenloser Download

Far Cry 3 Blood Dragon: Fortsetzung geplant?

Wir waren von Far Cry 3 Blood Dragon in vielerlei Hinsicht positiv überrascht. Viele der Gags saßen, die Optik der dystopischen Spielwelt mit den Unmengen Neonblut konnte überzeugen und allgemein bereitete uns das Spiel ein grundsolides Shooter-Vergnügen. Davon könnt euch euch auch im Test und Video-Test zu Far Cry 3 Blood Dragon überzeugen. Nicht nur uns scheint das trashige Abendteuer gut gefallen zu haben: Michael Biehn, eine Action Ikone der 80er, der Rex Colt in Far Cry 3 Blood Dragon seine Stimme leiht, machte in einem Interview mit dem Major Nelson Radio Hoffnungen auf eine Fortsetzung des VHS Shooters. "Ich habe letzte Nacht mit [Dean Evans, dem Creative Director von Far Cry 3 Blood Dragon], telefoniert und er war ziemlich aufgeregt", erzählte Biehn. "Er hatte am n