Far Cry 5 mit langer Kampagnenzeit und vielen Features

Ähnliche Spielzeit wie in Vorgängern

Die Far Cry Serie brillierte bereits in der Vergangenheit mit einer langen Spielzeit der Singleplayer-Kampagne. Sowohl bei Far Cry 3 als auch 4 kam man auf bis zu 30 Stunden Spielspaß – und das nur mit der Hauptkampagne. Wer sich allerdings auf die unzähligen Möglichkeiten und Nebenquests einlassen möchte, wird sicherlich ein Vielfaches dieser Zeit aufbringen dürfen. Der Lead Writer Drew Holmes ließ nun durchblicken, dass auch bei Far Cry 5 mit einem ähnlichen Umfang gerechnet werden kann.

Neues Schulsystem und Waffenvielfalt

Mit den genauen Details um die Waffen und Modifizierungsmöglichkeiten hält sich Ubisoft noch bedeckt. Jedoch soll nach Holmes eine breite Auswahl an Tötungswerkzeugen den Weg in das Spiel finden. Diese sollen dann natürlich ausgiebig an den Gegnern ausprobiert werden. Besonders kurios ist hierbei offenbar die Mistgabel, die als Nahkampfwaffe ihren Fokus auf das Hinterteil der feindlichen Sektenmitglieder legt.

Wer beim Gegner-Beseitigen lieber bequem sitzen möchte, kann dies wiederum auf einem Mähdrescher tun. Auch auf zahlreiche andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel Flugzeuge, können wir uns im Spiel freuen.

Außerdem kündigt Holmes ein starkes Schulsystem an, mit dem ihr eurer Kreativität bei der Charakterentwicklung freien Lauf lassen könnt. Wem das alles noch nicht reicht, für den stehen als weitere Features noch ein Koop-Modus und sogar ein Map-Editor bereit.

Diese Ankündigungen lassen die Vorfreude auf Far Cry 5 steigen. Das Spiel kommt am 27. Februar 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One X raus.