Far Cry 5: Neues umfangreiches Gameplay

Auf der PAX West 2017 hat Ubisoft zur tat geschritten und neues Material zu Far Cry 5 veröffentlicht. Innerhalb eines Live Streams wurde fast 1,5 Stunden lang der neue Open World Ego Shooter gespielt. Gezeigt wurden die unterschiedlichen Spielweisen, welches der Titel dem Spieler ermöglicht.

Viele neue Eindrücke

Die Pax West 2107 in Seattle ist nun wieder vorbei und die Publisher konnten die letzten Momente der Messe noch einmal dafür nutzen, ihre Spiele der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies tat Ubisoft und präsentierte uns neues Gameplaymaterial zu Far Cry 5. Der Walktrough dauert in etwa 1,5 Stunden und zeigt viele verschiedene Aktivitäten des Spiels. So werden beispielsweise die örtlichen Städte von Hope County erkundet. Hier stellen sich euch die fanatischen Anhänger in die Quere, welche auf viele unterschiedliche Arten besiegt werden können. So werden beispielsweise Scharfschützengewehre oder Nahkampfwaffen gezeigt.

Verschiedene Fahrzeuge werden ebenfalls präsentiert. So werdet ihr beispielsweise mit Traktoren die Straßen (und Felder) unsicher machen können. Auch konventionellere Fortbewegungsmittel wie Autos sind wieder vorhanden.

Zudem ist das Wildleben der ansässigen Tiere zu sehen. Diese reagieren auf euch und können für Materialien gejagt werden. Auch das Angeln von Fischen wird möglich sein. Das umfangreiche Gameplay gibt es in drei verschiedenen Parts. Diese findet ihr hier: