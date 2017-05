Far Cry 5: Offizielle Trailer und Infos enthüllt

Ab an die kanadische Grenze

Lange wurde gerätselt, nun haben wir Gewissheit. Far Cry 5 wird der nächste Teil der Serie von Ubisoft und spielt im beschaulichem Staate Montana in den USA. Dort kommt ihr als neuer Junior-Sheriff in den netten kleinen Ort Hope County und sollt für Ordnung sorgen. Aber nicht alles ist so idyllisch, wie es die Ruhe des Ortes vorgibt.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es zur Handlung des Spiels:

„Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden’s Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Völlig unvorbereitet werden die Spieler in einen Machtkampf hineingezogen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die sorgfältig vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate zu durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien“

Eure Aufgabe ist es also nun, euch mit den Bewohnern zu verbünden und gegen diesen fanatischen Kult anzugehen. Dabei findet der Kampf in allen möglichen Lagen statt. Ihr werdet mit den Segelfliegern in Luftkämpfen verstrickt oder liefert euch wilde Verfolgungsjagden in den typischen amerikanischen Muscle Cars oder Big Rigs. Aber auch auf dem Wasser in Booten werdet ihr euch wiederfinden.

Wappnet euch für den Kampf

Für den Kampf müsst ihr euch natürlich bewaffnen. Das Arsenal reicht von Gewehren und Granaten zu Nahkampfwaffen wie Vorschlaghammer und Baseballschläger. Zudem seid ihr in der Lage, Tiere zu zähmen und sie für euch einzusetzen. Schickt Bären oder Pumas auf den Kult, um ihn zu zerschlagen. Klingt doch nicht verkehrt. Dadurch soll sich ein komplett eigener Spielstil bei Far Cry 5 ergeben.

In einigen weiteren Trailer stellt Ubisoft bereits manche der Charaktere aus dem Nordwesten vor. Schaut sie euch im folgenden an. Der Release des Spiels ist angekündigt für den 27. Februar 2018. Dann erscheint Far Cry 5 für die PlayStation 4, Xbox One und Xbox Scorpio und für den PC. Bei jedem Kauf ist auch ein kostenloses Skin-Paket mit dabei.