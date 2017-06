Far Cry 5: Ubisoft stellt den neuen Ableger im Video vor

Bisher bekamen wir zu Far Cry 5 immer nur Häppchen mit Information von Ubisoft spendiert. Nun haben die Entwickler in einem Video klare Angaben über die Story, Gameplayfeatures und den Releasezeitpunkt des neuen Open-World-Shooters gemacht. Aber seht selbst:

Im mittlerweile fünften Teil des Franchises werden wir also in die Rolle eines Junior-Sheriffs aus Hope County schlüpfen und es mit einer waschechten Sekte aufnehmen. Dazu gibt es eine riesige Spielwelt, Koop-Action für zwei Spieler und natürlich wieder jeder Menge Geheimnisse zu entdecken. Veröffentlicht wird Far Cry am 27. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Vielleicht werden wir auf der E3 2017 schon erste Gameplayszenen des neuen Shooters zu Gesicht bekommen. Die Spielemesse findet vom 13. bis 15. Juni in Los Angeles statt.