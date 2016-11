FIFA 17: Konsoleros spielen kostenlos

Kicken für Lau!

Für die einen ist es eine Frage der Grafik und des Gameplays, für die anderen eine Frage der Lebenseinstellung: FIFA oder Pro Evolution Soccer? EA Sports macht es allen, die sich in diesem Jahr noch keins der beiden Spiele zugelegt haben, einfach und lässt Unentschlossene Konsoleros die hauseigene Fußballsimulation FIFA 17 für die nächsten Tage kostenlos anzocken. Beinahe alle Inhalte sollen auf der Playstation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen.

FIFA 17 ist der ist der neueste Teil der Erfolgsserie und steht seit nunmehr zwei Monaten in den Regalen der Republik. Wie alle anderen EA-Titel baut auch FIFA ab sofort auf die bewährte Engine des international agierenden Unternehmens: Die Frostbite Engine. Das Echo der Fans fällt nach 8 Wochen Marktreife grundlegend positiv aus. EA Sports scheint aus den Problemen und Pannen des Vorgängers gelernt zu haben und setzt auf Realismus und Dynamik dank neuer Motion-Capturing-Methoden.

Den größten Unterschied zum Konkurrenten von Konami stellt aber vor allem der neue Story-Modus von FIFA 17 dar, in dem ihr den jungen, erfolgshungrigen Alex Hunter verkörpert und Stunde für Stunde der Erfüllung eures großen Traums näherkommt: Der erfolgreichste Fußballspieler der Welt zu werden. Wer sich optimal auf das Gratis-Wochenende vorbereiten will, checkt vorher unseren Test.

Wann geht es los?

Die kostenlose Testphase beginnt am 24. November 2016 um 19 Uhr und endet am 28. November um 8:59. In diesen vier Tagen könnt ihr fast alle Features des Spiels ohne Grenzen testen. Lediglich der Story-Modus steht nur eingeschränkt zur Verfügung. Was das bedeutet, findet ihr am besten selbst heraus. Natürlich könnt ihr all eure erspielten Erfolge auch nach dem Wochenende behalten, wenn ihr euch anschließend eine Vollversion zulegt.

Wie es scheint, richtet sich die Gratis-Testphase ausschließlich an Konsolenspieler, die über einen aktiven EA Account verfügen. Wir hoffen, dass auch Pc-Spieler in den kommenden Wochen noch die Möglichkeit erhalten, die Fußballsimulation auszuprobieren.

Über die Seite von EA Sports könnt ihr euch FIFA 17 ab sofort herunterladen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende in den Stadien dieser Welt!