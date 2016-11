FIFA 17: Storymodus bekommt deutsche Synchronisation dank Update

FIFA 17: „The Journey“ – Die Premiere des ersten Story-Modus

Ist das vielleicht der Modus auf den wir alle gewartet haben? Nach Story-ähnlichen Spielmodi wie dem Karriere-Modus und dem etwas persönlicherem "My Player"-Modus, kommt in FIFA 17 der erste richtige Story-Modus an den Start. "You don't know me, but soon you will" Der erste Trailer von "The Journey", dem ersten Story Modus in einem FIFA Spiel, bekommen wir in Teilen die Geschichte von Alex Hunter erzählt. Als junger Fußball-Profi will er sich in der obersten Spielklasse bei Manchester