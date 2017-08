Fifa 18: Closed BETA soll heute starten

Electronic Arts versendet ab sofort die Einladungen für die Closed BETA Phase von Fifa 18. Ihr wollt für die begehrte BETA eingeladen werden? Leider ist unklar, nach welchem Auswahlverfahren Electronic Arts vorgeht. Hoffnungen machen dürfen sich jedoch die aktivsten Spieler in Fifa. Die Einladung für den Download ist allerdings an einen bestimmten Account gebunden. Aus diesem Grund kann der BETA-Zugang nicht an jemand anderen weitergegeben werden.

Wer jetzt allerdings hofft, sich einen Vorteil vor dem Release erspielen zu können, wird enttäuscht sein. Alle Fortschritte werden für die Vollversion zurückgesetzt. Auch dürften nur einige wenige Spielmodi für die BETA verfügbar sein. Die Spieler Ratings sind ebenfalls noch nicht final festgelegt.

Anpfiff auf der Gamescom im August, Demo im September

Wer nicht für die Closed BETA eingeladen wird, dürfte trotzdem noch die Chance haben, Fifa 18 vor dem offiziellen Release am 15. September anzuspielen. Zum einen ist die Fußball-Simulation auf der Gamescom 2017 anspielbar. Diese findet vom 22. bis 26. August in Köln statt. Zum anderen dürfte die Demo etwa zwei Wochen vor der Veröffentlichung erscheinen. In der Demo könnt ihr sowohl den Spielmodus ‚Anstoß‘ als auch ‚The Journey‘ spielen. Folgende spielbare Teams sind für die Demo bestätigt: