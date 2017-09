FIFA 18 Demo: So verlängert ihr die Halbzeiten und schaltet die Arena frei

Wir waren bei der EA-Liveshow auf der Gamescom 2017

Klassische Pressekonferenzen wie bei der E3 sind auf der Gamescom ja eher unüblich. Trotzdem hat Pubslisher Electronic Arts als einer der wenigen die Messe am Montag mit einer Liveshow begonnen. Unser Chefredakteur Marco war natürlich in Köln vor Ort und holte sich erste Einblicke zu Spitzentitel wie Fifa18, Star Wars Battlefront 2 und Battlefield 1. Mit einer Kamera bewaffnet nimmt er euch mit in die Halle und präsentiert euch das Event in einem Behind the Scene Video. Natürlich hat es