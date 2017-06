FIFA 18: ESPN-Video zum Story-Modus veröffentlicht

Wechselt Alex Hunter den Verein oder bleibt er seinem Klub treu? Diese Frage stellen sich einige Experten der US-Website ESPN FC. In einem neuen FIFA 18-Clip diskutieren die Fachmänner über die Zukunft des Offensiv-Juwels.

In der Fortsetzung des FIFA-Modus´ The Journey dürfen wir bald darüber entscheiden wohin es den jungen Alex Hunter verschlägt. Eine nun veröffentlichte Zwischensequenz zeigt ESPN-Moderator Dan Thomas und die Ex-Profis Shaka Hislop, Steve Nicol und Craig Burley im Gespräch über den kommenden Superstar. Die Experten diskutieren, ob es die richtige Entscheidung für Hunter wäre seinen Verein zu verlassen.

Should he stay or should he go?

The FC crew discuss the future of @MrAlexHunter. #HunterTransferRumours #FIFA18 pic.twitter.com/W9wMAmaWp4

— ESPN FC (@ESPNFC) June 20, 2017