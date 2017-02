FIFA 18: Nintendo Switch bekommt eigene Version

Konsolenkick in der Nachbarschaft – Bereits vor einigen Wochen hat Electronic Arts im Rahmen der Präsentation für die Nintendo Switch einen neuen Titel im FIFA-Gewand angekündigt. Nach einigen Wochen Rätselraten, ob der neue Konsolen-Hybrid vom großen N bereits eine Version des noch nicht offiziell enthüllten FIFA 18 oder doch nur ein aufpoliertes FIFA 17 erhalten sollte, ist nun ganz offiziell FIFA 18 für die Switch bestätigt worden.

Ein kurzer Auftritt des EA-Vizepräsidenten Patrick Söderlund während des Switch-Events am 13. Januar sorgte bei Fans einschlägiger Sportsimulationen für Freudentaumel. So werden in 2017 nicht nur die üblichen Verdächtigen (PC, PS4, Xbox One) einen Ableger der weiterhin erfolgreichen FIFA-Serie bekommen, sondern auch Besitzer der Switch, die am 3. März den Markt aufräumen wird.

Der Schwede verkündete in seinem kurzen Monolog zur Umsetzung auf der Switch stolz:

FIFA on Nintendo Switch will be the most immersive, social, and authentic sports game ever created for Nintendo players. If you’re at the park, at your friend’s house, or on vacation, you can always stay connected to the biggest matches.