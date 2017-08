FIFA 18: RÃ¼ckkehr von FIFA Street im neuen Titel?

Straßenfußballer aufgepasst – Eine aktuelle Demo von FIFA 18 sorgt auf der Gamescom für Aufsehen. In der spielbaren Version haben die Fachbesucher gestern eine Spielvariante gefunden, die doch sehr stark an den Fan-Favorite „FIFA Street“ aus 2005 erinnert. Electronic Arts hat sich zu den Gerüchten bisher nicht geäußert und entsprechende Tweets wurden bereits gelöscht. Können wir in FIFA 18 also wieder durch die kleinen Arenen der brasilianischen Favelas tanzen und unsere Gegenspieler schwindlig spielen oder haben wir es nur mit einem schlechten Scherz zu tun?

FIFA Street als Teil von The Journey?

Auch wenn der kommerzielle Erfolg von FIFA Street zu Release ausblieb und der Titel eher in die populäre Joga Bonito-Kerbe schlug, genießt das ungezwungene Spiel für Ballzauberer immer noch ein hohes Ansehen in der Community. Fans fanden in dem Titel damals eine gelungene Abwechslung zum festgefahrenen FIFA-Prinzip und konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Rufe nach einer Fortsetzung wurden in den vergangenen Jahren immer leiser und doch greift EA das Thema in FIFA 18 erneut auf.

Die Gerüchte rund um den wiederkehrenden Modus besagen nicht nur, dass der Straßenfußball bald wieder Einzug in den Klassenprimus der Fußballsimulationen Einzug halten wird, sondern gehen davon aus, dass die FIFA Street-Komponenten nur ein kleiner Teil der diesjährigen Journey sein werden, dem Spielmodus, in dem wir als Alex Hunter in die glamouröse Welt des Profifußballs eintauchen. Möglicherweise macht der Titelheld einen Abstecher in die brasilianischen Favelas und lernt dort wieder die Lust am ungezwungenen Kicken mit Amateuren.

Da die entsprechenden Tweets und Videos größtenteils wieder aus den Weiten des Internets verschwunden sind, geht man davon aus, dass EA die offizielle Enthüllung der neuen Features auf der Gamescom plant. Wir hoffen auf jede Menge Straßenfußball in FIFA 18 und halten euch weiter auf dem Laufenden.