Fight of Gods: Abgedrehtes Prügelspiel mit dem Sohn Gottes

Hörner gegen Latschen

Unfassbar auf was für Ideen manche Menschen kommen – aber darum lieben wir ja auch Games. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, sich auszutoben. Der absolute Geheimtipp, für alle die mal wissen wollen, welcher Gott der Stärkste ist, ist momentan Fight of Gods.

Fight of Gods ist ein religöses Prügelspiel, in dem sich verschiedenste Mythologien die Hände ans Kreuz Nageln – wir meinen natürlich – die Klinke in die Hand drücken. So haben wir unter anderem aus der Nordisch/Germanischen Mythologie Odin und Sif, für die Ägypter sehen wir Anubis und bei den Griechen treten Zeus und Athena in den Ring. Das Ganze ist ein Mix aus 3D und 2D. So haben wir einen 2D Hintergrund, bei denen sich 3D animierte Götter mal so richtig das Auge ausstechen können. Wem dass allerdings noch nicht fett genug ist, der darf sich auch noch auf Buddah freuen. Auch er ist Teil von Fight of Gods.

Trailer zeigt Jesus Christus von Nazareth

An dieser Stelle wollen wir aber auch einmal betonen: Das Game gibt es nur für den PC. Momentan ist es bei Steam für himmlisch gute 5€ erhältlich und befindet sich in der Preview-Phase. Demnach können wir eigentlich noch viel erwarten. Was wir nicht mehr abwarten müssen ist der ultimative Christ, Jesus. He is Back in Business. Wie er seine Gegner aufs Kreuz legt und was er so alles drauf hat, zeigt uns der folgende Trailer ganz ausführlich.

Betrachten wir die bisherige Auswahl von Charakteren und bedenken, dass sich das Game noch in der Aufbau-Phase befindet, sehen wir da noch jede Menge Luft nach oben. Grafisch wie auch von den Mythologien könnte das Game ein richtig großes Beat’em Up werden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare.