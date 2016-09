Final Fantasy 15: Special-Edition PS4 Slim *UPDATE*

Auf der heutigen PlayStation Konferenz in Japan wurde die Sonderedition von Final Fantasy 15 Produzent Hajime Tabata höchstselbst angekündigt. Sie wird zeitgleich mit dem dazugehörigen Spiel auf den Markt losgelassen.

Am 29. November diesen Jahres kommt der neue Ableger der Final Fantasy-Reihe rund um Noctis und seine Truppe auf den Markt. In Japan können sich die Fans sogar auf noch ein weiteres Schmankerl freuen, nämlich eine limitierte Sonderedition der neuen PlayStation 4 Slim. Da der RPG-Titel durchaus als eines der größten Projekte von Square Enix gelten kann, haben sich der Spieleenentwickler und Sony kurzerhand dazu entschlossen, den Release des Games entsprechend zu würdigen.

Unerwartet ist das auf jeden Fall nicht. Denn gerade weil Final Fantasy 15 so ein großes Projekt ist, haben viele Leute vermutet, dass eine solche Box kommen würde. Man war sogar eher erstaunt darüber, dass bisher noch nichts in dieser Richtung angekündigt wurde. Jetzt wissen wir, dass man vor der Ankündigung eben erstmal den Anlauf der PS4 Slim abwarten musste.

Das ist in der Final Fantasy 15 Luna Edition drin

Laut Beschriftung wird die limitierte Edition neben dem Spiel, der Konsole und dem Controller im FF15-Design auch den neuen Film „Kingsglaive Final Fantasy XV“ enthalten. Die Oberfläche der Konsole zeigt neben dem Logo und den Namen der vier Protagonisten auch den Mond der Welt Eos. Der Controller ist mit einem dezenten „XV“ verziert.

Die Luna Edition wird 39.980 Yen kosten, was umgerechnet so ungefähr 350 Euro wären. Ob sich das umrechnen aber überhaupt lohnt ist noch ungewiss. Höchstwahrscheinlich wird diese schicke Sonderedition den langen Weg in den Westen nämlich gar nicht hinter sich bringen. Vielleicht bekommt ihr ja aber über Umwege doch noch eine in die Finger. Doch auch wenn wir sie nicht haben können, können wir wenigstens die wenigen Bilder zur limitierten Konsole anschmachten.

**UPDATE**: Es gibt Grund zur Freude! Square Enix hat verkündet, dass die Luna Edition doch den Weg in euer Zimmer finden kann. Denn auch in Nordamerika und Europa soll die schicke Konsole ab dem 29. November 2016 zum Verkauf stehen. Wer sich also überlegt, eine neue PS4 anzuschaffen, der wartete vielleicht einfach noch ein bisschen länger und holt sich direkt dieses Schmuckstück.