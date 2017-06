Final Fantasy 15: Umfangreiches Gameplay-Video zu Episode Prompto

Final Fantasy 15 gibt es nicht erst seit gestern. Schon seit Ende letzten Jahres dürft ihr euch in dem neuen Epos in den Kampf werfen. Nun gibt es einige Monate später neue Inhalte, die am 27. Juni 2017 erscheinen werden. Episode Prompto heißt die Erweiterung und beleuchtet die Geschichte des namensgebenden Charakter des Hauptspiels.

Jedoch ist das noch nicht alles. Auch die Beziehungen der Gruppe sollen vor neuen Herausforderungen stehen. Die Episode Prompto findet in einer imperialen Basis statt, in der Magitek-Soldaten erschaffen werden. Dort ist es eure Aufgabe, hinter die dunklen Geheimnisse des Schauplatzes zu kommen und sie aufzuklären. Der Inhalt verspricht einiges. Dennoch beschreibt Square Enix die Länge der Erweiterung mit mehr zwei Stunden. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen länger an den neuen Inhalten zu knabbern haben werden.

Die ersten 15 Minuten des neuen Abschnitts gibt es bereits in einem umfangreichen Gameplay-Trailer. Dort seht ihr als erstes einen Flashback in die Vergangenheit. Anschließend wacht ihr eingesperrt in einem Labor auf und müsst einen Weg nach draußen suchen. Den Trailer gibt es von uns natürlich in voller Länge für euch. Aber Vorsicht, er ist leider nur auf japanisch.