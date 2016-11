Final Fantasy XV: Videos mit Klängen, TV-Spot und Gameplay

In wenigen Tagen wird „Final Fantasy XV“ veröffentlicht. Es soll nicht nur durch seine Grafik begeistern, sondern auch durch seine musikalischen Werke. Deshalb zeigt euch Square Enix einige Ausschnitte der verwendeten Musikstücke.

Aber nicht nur mit den Videos zur Musik möchte euch Square Enix die Wartezeit versüßen. Sondern hinzu kamen auch gleich mehrere Videos über das Spielprinzip von „Final Fantasy XV“, sowie der offizielle japanische TV-Werbespot.

Allzu lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, denn in wenigen Tagen ist es so weit: „Final Fantasy XV“ wird für alle Wartenden veröffentlicht. Am 29. November 2016 ist es endlich soweit. „Final Fantasy XV“ erscheint vorerst für die PlayStation 4 und die Xbox One. Alle von euch, die eine Playstation Pro besitzen, können sich doppelt freuen, denn dieser „Final Fantasy“-Titel wird sofort nach dem Launch unterstützt. Das bedeutet, dass es mehrere Auswahlmöglichkeiten geben wird. Zum einen gibt es die 1080p mit 60 FPS Auflösung. Aber interessanter könnte für euch die 4K-Auflösung sein, doch bei dieser reduziert sich die Framerate auf 30 FPS. Dennoch ist davon auszugehen, dass vor allem bei 4K-Auflösung das übliche Checkerboard-Rendering füe euch zum Einsatz kommt.

Final Fantasy XV: Videos mit Klängen aus dem Rollenspiel, TV-Spot und Gameplay

In den einzelnen Videos zu „Final Fantasy XV“ hört ihr die Musik, die im Spiel auch zu hören sein wird. Also spitzt eure Ohren oder dreht eure Anlangen auf, damit ihr auch ja nichts verpasst – Diese Videos sind vor allem auf das Hörerlebnis ausgelegt. Bis jetzt könnt ihr euch an 5 verschieden Musikstücken vergnügen. Hinzu kamen jetzt auch noch 3 verschiedene Videos, die euch bestimmte Kämpfe zeigen. Aber das Wichtigste: Unter den veröffentlichten Videos zu „Final Fantasy XV“ ist der offizielle TV-Werbespot. Dieser ist leider noch in der originalen Sprache und daher für die meisten nicht zu verstehen, aber trotzdem toll anzusehen.

Musikstücke:

Gameplay:

TV- Werbespot:

Welches der Musikstücke zu „Final Fantasy XV“ gefällt euch am besten? Und freut ihr euch auf das Spiel?