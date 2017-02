Final Fantasy 7 Remake: Neue Bilder

Final Fantasy 15: Sidescroller „A King’s Tale“ bald für alle

Wenn man den Titel Final Fantasy 15 bei GameStop oder seinen internationalen Partnern vorbestellt hatte, so bekam man einen Action Sidescroller mit dazu " A King's Tale: Final Fantasy 15". Nun hat Square Enix verkündet, dass auch diejenigen, die keine Vorbestellung getätigt haben in den Genuss des Sidescrollers kommen können. Und das auch noch für lau! Der vorige Exklusiv-Titel soll am 1. März in Europa für die PS4 und die XBox One als kostenloser Download erhältlich sein. A King'