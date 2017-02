Final Fantasy: Frisch dreißig und immer noch fleißig

Immortal Redneck: Action im antiken Ägypten

Schwingt euch mit eurer Shotgun in die Gräber der Pharaonen und bringt nochmal richtig Leben in die alte Bude. So ungefähr könnte man das Spiel "Immortal Redneck" von dem spanischen Indie-Entwickler Crema beschreiben. Es handelt sich bei dieser potenziellen Indie-Perle um einen schnellen First-Person-Shooter mit Platformer-Elementen. Zusätzlich folgt es dem Trend anderer populären Indie-Games wie "The Binding of Isaac" und schlägt ebenfalls in die Roguelike-Kerbe ein. Hektisches Gamep