Final Fantasy VII Remake: Tabata würde sich Neuauflage nicht zutrauen

Wer übernimmt das Projekt?

In einem vor kurzem veröffentlichten Interview hat Hajime Tabata, der Director von „Final Fantasy XV“, Stellung gegenüber dem Remake-Projekt von Final Fantasy VII bezogen. Er betont, dass er die Entwicklung der Neuauflage nicht übernehmen würde, auch wenn man es ihm anbiete. Wie den meisten Fans der Spiele-Reihe bekannt ist, arbeitet Square Enix an einer überarbeiteten Version des Rollenspiel-Klassikers von 1997, welche in Zukunft für die PS4 erscheinen soll. Game Revolution fragte Tabata nun, ob er es sich vorstellen könnte, die Entwicklung, im Falle, dass Square Enix ihm diese anbiete, übernehmen würde.

Große Verantwortung

Laut eigener Aussage würde er dieses Angebot ausschlagen, da er sich nicht in der Lage fühlt, so ein riesiges Projekt umsetzen zu können. So sagt er „Es ist etwas, das ich nicht selbst machen könnte. Das ist es“, „Final Fantasy VII ist ein besonderes Spiel. Es ist solch ein besonderes, nummeriertes Spiel, von dem ich nicht denke, dass ich es neu auflegen könnte. Es gibt so viele Fans da draußen. Fall ich darum gebeten werde, all diese Fans zufriedenzustellen, denke ich nicht, dass es etwas ist, was ich zu 100 Prozent machen könnte.“

Er selber könnte sich eher vorstellen, ein neues innovatives Final Fantasy zu entwickeln. Auch einem Final Fantasy VII-2 sei er nicht abgeneigt. Die Leitung für das Remake würde er jedoch, so sagt er, höchstens Yoshinori Katase und Tetsuya Nomura zutrauen.