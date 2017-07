Final Fantasy XII The Zodiac Age: Die besten Charaktere für jeden Job

Final Fantasy gehört zu den wenigen Videospielen, die ihre ausgefeilte Story mit einem Fundament aus grundsolidem Strategie-Gameplay unterfüttern. Mit Einführung der zwölf Jobs in der Neuauflage Zodiac Age hat der Titel noch einmal ordentlich an taktischer Tiefe gewonnen. Damit ihr bei all den Berufen und Charakteren nicht den Überblick verliert, haben wir einen Guide für euch parat, der euch verrät, welchen Charakter ihr am besten für welchen Job einteilt.

Wer ist der Richtige für den Job?

Jeder Charakter in FFXII besitzt seine ganz eigenen Werte und somit eignen sich einige Charaktere deutlich besser für den Nahkampf, während andere im Fernkampf glänzen können. Dabei soll der Guide euch vor allem die Wahl des ersten Jobs erleichtern. Der sekundäre kommt erst im späteren Spielverlauf hinzu und sollte eure erste Wahl ergänzen. Grundsätzlich gilt aber: Sucht euch eine Kombination, die Laune macht. Nur, wenn ihr wirklich min-maxen wollt, lohnt sich die folgende Auflistung.

Unsere Empfehlungen beziehen sich auf die Grundwerte der Figuren und rechnen Dinge wie Waffenanimationen oder Rüstungen im späteren Spiel nicht mit ein. Balthier und Basch zum Beispiel entfalten erst dann ihr ganzes Potenzial, wenn ihr sie mit mächtigen Kombo-Waffen ausstattet, während Ashe und Penelo vor allem als Magier eingesetzt werden sollten. Der Alleskönner Vaan verfügt zwar in allen Bereichen über ganz ordentliche Werte, aber wir würden ihn nicht empfehlen, wenn ihr wirklich alles aus euren Charakteren rausholen wollt.

FFXII: Die besten Charaktere für jeden Job

Zugriff auf das Job-System bekommt ihr, sobald ihr mit Vaan zum ersten Mal den Auftrag erhaltet, die berüchtigte Mördertomate zu jagen.

Brecher

Nahkampf/Tank

Mit seinem großen Healthpool und zahlreichen Fähigkeiten, die Schaden verhindern, gehört der Brecher zu den Tankjobs. Wir empfehlen Balthier oder Basch in Kombination mit der Genji-Rüstung, die eure Kombos boostet.

Jäger

Fernkampf/Schaden

Der Jäger oder Shikari ist ein Nahkämpfer, der entweder als offensiver Ninja oder mobiler Tank eingesetzt werden kann. Mit seinen Allround-Stats ist Vaan in dieser Rolle gut aufgehoben. Ansonsten empfehlen wir auch hier Balthier.

Mönch

Nahkampf/Hybrid

Der Mönch teilt nicht nur eine Menge Nahkampf-Schaden aus, sondern verfügt auch über heilende Kräfte. Wollt ihr ihn als Hybrid spielen, empfehlen wir euch Vaan oder Basch, die beide mit ordentlichen Stärke- und Magie-Werten ausgestattet sind.

Maschinist

Fernkampf/Support

Der Maschinist wird vornehmlich als Supporter eingesetzt, weil er im Prinzip alles kann. Mit seiner Fernkampf-Wumme bleibt er gern auf Distanz und erhöht den Schaden seiner Mitstreiter. Er benötigt keine großartigen Stat-Prioritäten, weswegen er im Prinzip von jedem Charakter gut gespielt werden kann. Fran bleibt für uns jedoch die beste Wahl.

Paladin

Nahkampf/Tank

Der klassische weiße Ritter agiert mit einer Mischung aus Tankyness und starken Schwerthieben. Auch er kann die Genji-Rüstung tragen, was ihn zum perfekten Kandidaten für Basch oder Balthier macht. Aber auch Ashe sollte in diesem Job eine gute Figur machen.

Pikenier

Nahkampf/Schaden

Mit seiner Hellebarde bzw. Pike hält er die Gegner auf distanz und verursacht gleichzeitig enormen Schaden im Nahkampf. Darüber hinaus verfügt er über Fähigkeiten, welche die Rüstung der Gegner durchdringen und zahlreiche Debuffs. Er ist also der perfekte Tank-Killer. Wir empfehlen Ashe oder Penelo.

Rotmagier

Fernkampf, Nahkampf/Hybrid

Der einzige Magier, der auch ordentlich zuhaut. Mit Streitkolben, Schilden und Arkaner Magie gehört er zu den Hybrid-Jobs. Penelo oder Ashe sind hier die beste Wahl.

Samurai

Nahkampf/Schaden

Der Samurai oder Bushi nutzt sein Katana, um im Nahkampf so richtig loszulegen. Anders als man vielleicht denkt, benötigt er dafür jedoch nicht nur Stärke, sondern auch Magie. Die Kombination dieser beiden Werte macht Vaan zum perfekten Kandidaten für den Samurai.

Schwarzmagier

Fernkampf/Schaden

Der klassische Rollenspiel-Magier. Wer seine Gegner aus der Ferne mit offensiver Magie eindecken will, greift am besten auf Ashe zurück. Sie verfügt über enorme Synergien mit den Werten des Schwarzmagiers. Penelo als zweite Option funktioniert allerdings auch.

Waldläufer

Fernkampf/Schaden

Der Waldläufer findet sich immer in der letzten Reihe und geht mit solidem Fernkampfschaden an den Start. Mit Elementarschaden und einigen zauberbrechenden Fähigkeiten eignet er sich vor allem gegen Tanks und Magier. Bash ist mit seinen hohen Werten in Stärke und Geschwindigkeit unsere Empfehlung.

Weißmagier

Fernkampf/Heilung

Der Weißmagier besitzt ein mannigfaltiges Arsenal aus defensiver Magie und leichten Schadenszaubern. Wer ihn nicht als Heiler verwendet, wird ihn vor allem gegen den Gegnertyp Untot einsetzen. Auch hier eignen sich wieder Ashe oder Penelo, aber auch Vaan als Hybrid funktioniert wunderbar.

Zeitmagier

Fernkampf/Support

Hier haben wir es mit einem klassischen Supporter zu tun. Viele Buffs und Heilzauber machen den Zeitmagier zwar eher zu einem guten Pick als zweiten Job, aber wenn ihr ihn bereits zu Anfang spielen wollt, kommt ihr an Penelo oder Vaan nicht vorbei.