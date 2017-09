Final Fantasy XV – Assassin’s Creed-Event gestartet

The Crew 2: Erscheinungstermin, Trailer und mehr

Ubisoft liefert zum noch erscheinenden Rennspiel The Crew 2 massig neue Informationen. So sind unter anderem ein Erscheinungstermin und Details zu den beiden Sondereditionen bekannt. Auch neues Gameplay wird in einem Trailer gezeigt. Early 2018 The Crew 2 kommt mit eher langsamen Schritten, oder eher Reifen, auf uns zu. Laut Aussagen des Publishers Ubisoft kommt das Rennspiel am 16. März 2018 auf den Markt. Dann könnt ihr eure Sportwagen, Motorräder und Flugzeuge auf PS4, Xbox One und P