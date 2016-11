Nur wenige Wochen vor der Veröffentlichung von „Final Fantasy XV“ erscheint jetzt eine neues Video. Dieses Video zeigt euch die unterschiedlichen Auflösungen, die das Spiel mit sich bringt.Da ihr euch leider noch länger auf „Final Fantasy XV“ gedulden müsst, bekommt ihr vorab schon mal einen Vorgeschmack auf die verschiedenen Auflösungen.

Es wurde bereits bestätigt, dass ihr euch bei diesem „Final Fantasy“-Teil auf die technischen Einstellungen zur Grafik von der PlayStation 4 Pro freuen können. „Final Fantasy XV“wird für euch am 29. November für die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

Final Fantasy XV: Frisches Gameplay-Video zeigt die PS4 Pro-Version

Euch erwarten bei „Final Fantasy XV“ genau dieselben verschiedenen Grafikoptionen wie bei „Rise of the Tomb Raider“. Denn auch die 4k Auflösung wird bei neusten Ableger Spiel unterstützt. Dennoch ist eure Bildwiederholungsrate halbiert, auf 30FPS. Aber im Gegensatz dazu könnt ihr eure Abenteuer mit Noctis und allen seinen Freunden in 1080p und 60FPS bestreiten und erleben.

In dem neuem Video könnt ihr nicht nur einige neue Spielszenen mitverfolgen, sondern auch die verschiedenen Grafikoptionen. Euch werden alle drei Grafikoptionen neben einander dargestellt, damit ihr die Unterschiede sehen könnt. Zwei Auflösungen der PlayStation 4 Pro und eine zur normalen PlayStation 4. Auch wenn die Unterschiede nicht sofort deutlich erscheinen, sind diese doch vorhanden. Auch Kampf Situationen werden euch in diesem Video erwarten. Leider sind die Schrift sowie die Sprache in der japanischen Sprache und nicht zu verstehen. Sonst wurdet ihr einige Dialoge zwischen den Charakteren vorab hören und verstehen.

Was haltet ihr davon? Welcher Auflösung gefällt euch am besten und wer ist eurer Lieblings Charakter aus „Final Fantasy“?