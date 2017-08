Final Fantasy XV: Noch eine Gefährten-Beta angekündigt

Eos braucht Beta-Tester

Noch bis morgen können Spieler, die die Voraussetzungen erfüllen, noch die FFXV Gefährten Beta spielen. Wer nicht genug bekommt von dem Square Enix Blockbuster der kann sich dieses Wochenende noch einmal auf eine weitere Runde im Multiplayer freuen. Ihr solltet die Beta also noch nicht von euren Speicher werfen.

Das Gefährten-DLC für Final Fantasy XV (15) ist zwar erst für nächstes Jahr geplant jedoch gibt es schon eine Beta für alle Seasonpass und Konsolen-Abo Besitzer. Wer nicht die Zeit oder die Möglichkeit dazu hatte und haben wird der kann sich gerne unseren Test ansehen: Vorschau: FFXV Gefährten DLC – Closed Beta. Noch nicht einmal die Erste beendet so kündigt die Entwickler Firma schon eine weitere Testphase an. Ob wir möglicherweise neue Missionen bekommen oder weitere Anpassungsmöglichkeiten ist noch unklar. Wünschenswert währen zumindest noch eine oder zwei Waffenkategorien oder Missionen die wir zusammen mit unseren Freunden bestreiten können. Wer weiterhin auf das Spielen verzichtet, ob mangelnde Zeit oder Ressourcen, trotzdem auf dem laufenden bleiben will der kann sich gerne in unserer Vorschau belesen. Diese werden für euch natürlich Aktuell halten im Bezug auf den Gefährten DLC.

Matchmarking-System

In der Beta standen euch zwei Server zur Verfügung diese waren: Niflheim oder Lucis. Dies konnte man sich aber nicht selbst aussuchen sondern man musste auf das Glück vertrauen. Teils sehr ärgerlich. Nur wenn man auf dem selben Server unterwegs war konnte man mit seinen Freunden in ein gemeinsames Jagdlager ziehen und eine der drei Missionen zocken. Darum baut man nun einen Matchmarking-System ein. Das muss natürlich sofort an den Freiwilligen getestet werden. Daher gibt es ein Update für die Beta Datei. Man darf also ein weiteres Wochenende, vom 11. August bis zum 13. August, wieder mit dem umfangreichen Charakter-Editor loslegen und sein eigens erstellten Helden in die Schlacht, gegen die gefährlichen Monster und Siecher in Eos, führen.

Wer sich selbst überzeugen will der braucht noch den Seasonpass für FFXV dieser ist im jeweiligen Digitalen Store für rund 25€ käuflich. Dieser bietet unter anderem Zugang zu Episode: Gladiolus, Episode: Prompto und die im Dezember erscheinende Episode: Ignis. Weiter ist dann natülich auch die Endfassung des Gefährten DLC enthalten und ihr habt Zugriff auf ein paar Exklusive Waffen und Accessoires und dem Feiertags + Paket. Mit diesem habt ihr speziellen Zugriff auf den Karneval in Altissia. Dieser lief schon Anfang diesen Jahres, kehrte aber mit dem letzten Update wieder zurück.