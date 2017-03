Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia â€“ Neuer Trailer

Man nehme Strategiespiel und Priese von Romanzensimulator, was kommt raus? Fire Emblem, natürlich. Die Spieleserie, die wie aus dem nichts in Popularität explodiert ist geht in die nächste Runde, naja so halb. Denn bei dem anstehenden Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia handelt es um ein Remake des zweiten Fire Emblem Spiels, welches damals nur in Japan für den Famicon erschien. Anlässlich des baldigen Release, am 19.05.17, hat es sich Nintendo nicht nehmen lassen um uns heißer auf das Spiel zu machen.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia – Overview Trailer

Was euch vielleicht schon beim scheuen des Trailers aufgefallen ist, die Charaktere sind alle vertont. Dieses Fire Emblem wird das Erste der Hauptreihe sein, welches komplett vertont ist, zumindest im Japanischen. Mal schauen ob die amerikanischen und die europäische Version dieselbe Aufmerksamkeit bekommen werden, hoffen wir das sie es tun werden. Wie sieht’s bei euch aus? Wäre schlimm für euch, wenn es keine Sprachausgabe hätte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.