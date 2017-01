Am heutigen Abend wird es einen Stream zu dem Spiel „Fire Emblem“ geben, jedoch ist noch nicht bekannt, was genau im Stream vor sich gehen wird und welches Spiel vorgestellt wird, denn in naher Zukunft werden gleich mehrere Teile erscheinen.

Nintendo verkündete schon vor wenigen Tagen, dass es eine Spezialshow zu „Fire Emblem“ geben wird. Viele vermuteten, das diese sich um den kürzlich vorgestellten Switch-Titel „Fire Emblem Warriors“ drehen. Jedoch wurde nicht bedacht, das Nintendo an einer Fire Emblem Umsetzung für mobile Geräte arbeitet. Also heißt es abwarten und Tee trinken, denn was genau vorgestellt wird erfahren wir am heutigen Abend um 23 Uhr auf dem Nintendo Direct Twitch Channel.

Fire Emblem: Nintendo Direct Spezialausgabe heute um 23 Uhr

Nintendo Europa teilte schon in einem Kommentar mit, dass es sich nicht nur um den Switch-Titel „Fire Emblem Warriors“ handeln wird. Sondern um einige neue Teile der „Fire Emblem“-Reihe. Nintendo äußert sich zu der kommenden Show mit folgenden Worten:

Die Spezialausgabe ist ganz der Fantasy-Reihe Fire Emblem gewidmet. Wer aus erster Hand alles über die kommenden Spiele aus der Kultserie erfahren möchte, kann den Livestream entweder auf der Nintendo Direct-Seite oder über den Service Twitch TV verfolgen. Nintendo wünscht allen Zuschauern viel Spaß.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird auch das Mobile Game von „Fire Emblem“ genauer vorgestellt. Aber die Gerüchte drehen sich auf um eine „Fire Emblem Fates“ Version für die Nintendo Switch. Am heutigen Abend um 23 Uhr werden wir schlauer sein, was uns erwarten wird.

Hier kommt ihr direkt zum Stream von Nintendo Dircet: Fire Emblem Stream

Was glaubt ihr welche „Fire Emblem“-Teil vorgestellt werden? Lasst uns eure Meinung wissen!