Firewatch – Meilenstein und Film zu Spiel?

„Firewatch“ ist ein Survival Abenteuer von Campo Santo, welches nun einen neuen Meilenstein erhascht hat: Eine Million verkaufte Exemplare. Die Entwickler bedankten sich offiziell auf Twitter bei allen Spielern für das große Interesse an dem Spiel. Im Wortlaut heißt es: „Irgendwann Ende des letzten Jahres verkauften wir unser millionstes Exemplar von „Firewatch“. Wir danken euch allen so sehr!

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q

— Campo Santo (@camposanto) 3. Januar 2017