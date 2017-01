For Honor: Anmeldung für die Closed Beta ist offen!

Wer sich noch nicht für die For Honor Closed Beta angemeldet hat, der sollte dies schleunigst tun. Die Closed-Beta findet vom 26. bis zum 29. Januar 2017 statt. Dabei könnt ihr das Hack- and Slay Onlinespiel auf folgenden Plattformen teste: Playstation 4, Xbox One und PC. Wenn Du Dir einen der wenigen Spots ergattern willst, dann kannst Du Dich hier für die Closed Beta anmelden.

For Honor sagt Dir noch nix? Dann schau Dir doch einfach mal das Video an:

Zusammen mit der Closed Beta veröffentlicht Ubisoft den „Krieg der Fraktionen“, ein zeitlich begrenztes Event, das sich mit der Frage beschäftigt: Wenn mächtige Wikinger, tödliche Samurai und mutige Ritter aufeinander treffen – wer wird uneingeschränkt herrschen? „Krieg der Fraktionen“ wird während der Closed Beta alle Mehrspieler-Aktivitäten plattformübergreifend verfolgen. Belohnungen werden an alle Spieler ausgeschüttet, die an der Beta teilnehmen und für ihre Fraktion kämpfen. Die Spieler der Fraktion, die den Kampf für sich entscheidet, bekommen zusätzliche Belohnungen. Die Belohnungen werden später ins vollständige Spiel übertragen und stehen nur Teilnehmern der Closed Beta zur Verfügung.

For Honor wurde von Ubisoft Montreal in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt. Das Spiel bietet eine fesselnde Kampagne und einen spannenden Multiplayer-Modus. Die Spieler verkörpern Krieger von drei großen Fraktionen – den kühnen Rittern, den brutalen Wikingern und den mysteriösen Samurai – und kämpfen bis zum Tod in intensiven und glaubwürdigen Schlachten Mann gegen Mann. Das innovative Kampfsystem von For Honor verleiht den Spielern die vollständige Kontrolle über ihre Krieger. Sie können die einzigartigen Fähigkeiten sowie den Kampfstil jedes Helden anwenden, um alle Gegner, die ihnen im Weg stehen, zu bezwingen. For Honor wird ab dem 14. Februar erhältlich sein.