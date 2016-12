For Honor: Closed Beta startet im Januar – 4 neue Videos erschienen

Jeder streitet für einen anderen Kodex – Eins ist allen gleich: Sie kämpfen für die Ehre. Ubisoft hat offiziell die geschlossene Beta für das vielversprechende Schlachtenepos For Honor angekündigt. Im kommenden Januar könnt ihr euch im ehrenhaften Kampf austoben: Als Vikinger, Ritter oder Samurai habt ihr die Chance, an groß angelegten Schlachten im mittelalterlichen Setting teilzunehmen oder euch im Duell Mann gegen Mann zu beweisen. Im Rahmen der geschlossenen Betaphase hat der französische Publisher zusätzlich den War of the Factions ausgerufen und gleich vier neue Videos veröffentlicht, die euch drei der zwölf aktuellen Klassen zeigt.

Der Release von For Honor ist für den 14. Februar angesetzt und natürlich will das Team von Ubisoft vor dem Start noch einiges an Feedback von der Spielerschaft einfordern, die nach den Gameplay-Videos der vergangenen Monate bereits Blut geleckt hatte.

Neben der Singleplayer-Kampagne werdet ihr in der Beta sämtliche Multiplayer-Features antesten können, die das Spiel bisher zu bieten hat. In diesem Zusammenhang wird auch der sogenannte War of the Factions interessant, den die Entwickler mit vollmundigen Worten ankündigen:

Pledge your Sword. Fight for your Faction. Carve out your Legacy. All who enter the battlefield will reap the rewards.

Ihr werdet also mit jedem Match, das ihr in der geschlossenen Beta absolviert, Punkte für eure Fraktion sammeln können. Die Fraktion, die am Ende die Schwertspitze vorn hat, wird zu einem späteren Zeitpunkt mit Belohnungen im Spiel honoriert.

Doch selbst, wenn ihr nicht zu den Gewinnern gehört, werdet ihr eine spezielle Prämie kassieren können – vorausgesetzt ihr habt einen der begehrten Beta-Zugänge erhalten. Dafür anmelden könnt ihr auch auf der offziellen Ubisoft-Seite zu For Honor. Mit ein bisschen Glück gehört auch ihr zu den neuen Rekruten der blutdürstigen Mittelalter-Krieger.

Wer jetzt noch nicht heiß genug auf die Schnetzel-Action geworden ist, bekommt von Ubisoft den Todesstoß verpasst. Denn im Rahmen der Beta-Ankündigung haben die Macher von For Honor direkt vier neue Videos rausgehauen, die euch einen Einblick in die Singleplayer- bzw. Coop-Kampagne rund um den mysteriösen Warlord Apollyon, sowie drei der zwölf bisher vorgestellten Klassen geben.

Der Warlord aus der Vikinger-Fraktion kommt mit Schwert und Schild daher, während der Peacekeeper, den Rittern verpflichtet, zwei Schwerter im Assassinen-Stil schwingt. Martialisch wirkt der Samurai-Shugoki, der seine Gegner mit kraftvollen Schlägen seiner Keule eindeckt und so für Chaos sorgt.

Schaut euch die atmosphärischen und epischen Videos am besten selbst an: Es lohnt sich.