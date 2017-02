For Honor: Der Season Pass im Überblick

Wer sich zum ultimativen Ritter, Wikinger oder Samurai aufschwingen will, kommt an For Honor, das am 14. Februar offiziell erscheint, nicht vorbei. Wem der Eindruck in der Closed Beta oder die ersten Einblicke durch Twitch-Streams so richtig gut gefallen hat, dem hat Ubisoft nun das ultimative Schmankerl in das Valentinstags-Körbchen gelegt: Den Season Pass zu For Honor. Welche Inhalte euch in der kompletten Edition erwarten, verraten wir euch im Folgenden.

Season Pass: Neue Helden 7 Tage vor allen anderen spielen

In zwei Wochen ist es soweit: Das ausladende Schlachtengetümmel geht in die erste Runde. Wer sich bereits zu Release auf die kommenden Monate vorbereiten will, bekommt den Season Pass einzeln oder in Verbindung mit der umfangreichen Gold Edition von For Honor, die neben allen DLCs auch exklusive Finishing-Moves oder Helmverzierungen mit sich bringt.

Der Season Pass hingegen bringt euch eine ganze Reihe Features, die auch für das finale Gameplay relevant werden könnten. So werdet ihr die Möglichkeit haben, in jeder neuen Saison des Fraktionskrieges, der ein essenzielles Feature von For Honor darstellen wird, 2 frische Charaktere freizuschalten, mit denen ihr euch auf den Schlachtfeldern austoben könnt. Der Clou dabei: Besitzt ihr den Season Pass, könnt ihr bereits 7 Tage vor allen anderen Spielern in die neuen Heldenklassen hereinschnuppern.

Darüber hinaus beinhaltet der Season Pass die folgenden Gimmicks und Zusatzinhalte:

Sechs brandneue Helden, welche dem Besitzer sieben Tage vor allen anderen Spielern zur Verfügung stehen

Sechs Elite-Outfits zum Anpassen der neuen Helden

„Day 1“- Kriegspaket Ein exklusiver Sonnenstrahl-Effekt für alle Helden Drei exklusive Emblem-Umrisse Drei Restesammler-Truhen, um weitere Ausrüstung freizuschalten 30-Tage Champion-Status, welcher EP-Boosts an Freunde, mehr EP beim Crafting und zusätzliche Beute nach einem Spiel verleiht



Wollt ihr kein Geld für For Honor ausgeben, aber trotzdem die neuen Helden spielen, fühlt euch hiermit entwarnt: Natürlich könnt ihr die frischen Charaktere auch mit Stahl, der Währung in For Honor, kaufen. Stahl bekommt ihr nach jedem gespielten Match, ihr könnt euch die schwertschwingenden Zusatzkumpane also auch ganz entspannt erfarmen.

Zusätzlich dazu wird Ubisoft in den kommenden Monaten neue Maps, Modi und Ausrüstungen raushauen. Das Beste daran: Diese Inhalte wird der französische Publisher kostenfrei unter Ritter, Samurai und Wikinger bringen. Wer sich noch unsicher ist, ob er For Honor eine Chance geben soll, kann ab dem 09. Februar in die offene Betaphase hineinschauen und sich ein Bild machen.