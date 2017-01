For Honor: Erlebt packende Duelle, Elimination-Matches und Singleplayer-Missionen in etlichen brandneuen Gameplay-Videos

Frisch vom Preview-Event – Mehr als zehn neue Videos zeigen massig blutiges Gameplay des sehnsüchtig erwarteten Kampf-Spektakels. Wer vor dem Release schon einmal seine Schwerskills einüben will, kriegt mit dem brandaktuellen Material, das den Action-Kracher mehr als eine Stunde lang vorstellt, bereits die nötigen Impressionen, um ein erfolgreicher Warlord zu werden.

For Honor – Bald hat das Warten ein Ende

Etwas mehr als einen Monat müssen sich blutdürstende Fechtmeister und Axt-Ästheten noch gedulden, bevor For Honor endlich das Licht der Welt erblickt: Die Promotion-Maschinerie von Ubisoft läuft bereits auf Hochtouren und die Neuigkeiten, Gerüchte und Einblicke rund um das Spiel häufen sich.

Wer nicht das Glück hatte, einen der begehrten Zugänge für die geschlossene Beta-Phase zu ergattern, muss trotzdem nicht den Kopf hängen lassen. Der französische Publisher hat vorgesorgt und ließ exklusive Presse bereits in einigen Preview-Events die Schwerter schwingen. Auch die Crew von DualShockers konnte umfassende Einblicke in das Mehrspieler-lastige Online-Gemetzel gewinnen, das am 14. Februar 2017 offiziell seinen Release feiert.

For Honor – Mehr als eine Stunde Gameplay in über zehn Videos

Die Videos zeigen euch – mal kurz, mal lang – etliche Multiplayer-Spiele, die in den Modi Duell, Elimination oder Dominion gezockt werden.

Der Elimination-Modus hat uns dabei am meisten fasziniert, denn es gilt: 4vs4 und das Team mit dem letzten verbleibenden Spieler auf der Map gewinnt. Taktisches Geschick, Zurückhaltung und die nötige Dreistigkeit, wenn es drauf ankommt, machen diese Spielvariante zu unserem vorläufigen Favoriten.

Der Duell-Modus besteht, ganz klassisch, aus zwei Kontrahenten, die sich bis zum Tod bekriegen – Wer drei von fünf Begegnungen für sich entscheidet, gewinnt das Duell und kann sich feiern lassen. Die Videos zeigen bereits, dass die 1vs1-Matches manchmal sehr schnell ein Ende finden, aber auch gern mal einige Minuten andauern können.

In der Dominion-Variante entsteht das Gefühl der ausufernden Massenschlachten, mit dem For Honor bereits bei der ersten Ankündigung geworben hat. Vier tapfere Spieler versuchen, strategisch wichtige Zonen einzunehmen und dabei ihre vier Widersacher einen Kopf kürzer zu machen. Wer die Zonen länger hält, bekommt mehr Punkte und kann das Spiel am Ende für sich entscheiden.

Wirklich gespannt sind wir auf den Singeplayer-Modus von For Honor. Das Spiel konzentriert sich zwar größtenteils auf die Multiplayer-Aspekte, aber wir hoffen, die Story um Apollyon und den Konflikt der drei Fraktionen kommt im fertigen Titel nicht zu kurz. Die Gameplay-Videos zeigen euch anhand der Missionen „Raiding the Raiders“ und „Sabotage“, was For Honor in puncto Story für euch bereithält.

Unser Preview-Event steht noch bevor und wir freuen uns wie die Schneekönige darauf, For Honor endlich für euch anspielen zu können. Erwartet unsere Berichterstattung, beim ersten Licht der kommenden Wochen. Bei Sonnenaufgang, schaut auf ingame!