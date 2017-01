For Honor: Erste Infos zur Apollyon Collector’s Edition veröffentlicht – Sammler berappen rund 210 Euro

Ihr liebt knallharte Schwert-Action, mögt es darüber hinaus exklusiv und das Weihnachtsgeld fiel dieses Mal großzügig aus? Dann hat Ubisoft am gestrigen Tag genau das Richtige für euch vorgestellt: Die Apollyon Collector’s Edition für den neuen Hybrid aus Action-RPG und Hack and Slay mit dem klangvollen Titel For Honor. Was drin ist in der sündhaft teuren, aber einzigartig exklusiven Edition, haben wir für euch zusammengefasst.

Was bietet euch die Apollyon Collector’s Edition von For Honor?

Der Januar ist gekommen und die Closed Beta zum neuen Kracher von Ubisoft steht kurz bevor. Nachdem der französische Publisher bereits in den Alpha-Versionen Daten sammeln konnte und auch schon einige Inhalte des Spiels publik gemacht hat, wird nun der finale Schliff an das Spiel rund um Ritter, Wikinger und Samurai gelegt, denn schließlich ist der Release lediglich einen Monat entfernt. Ubisoft beweist Humor und veröffentlicht For Honor passenderweise pünktlich zum Valentinstag am 14. Februar 2017: Steht uns ein bewaffneter Rosenkrieg ins Haus?

Um die Sammler unter euch anzusprechen und diejenigen, die es schlicht etwas exklusiver mögen, wurde im Zuge dessen direkt die Apollyon Collector’s Edition vorgestellt, die bislang nur für den amerikanischen Markt über Gamestop angekündigt wurde. Wer sich das pralle Sammlerpaket zu For Honor in den hiesigen Landen sichern möchte, muss einen Umweg gehen oder Connections zu Freunden in den Staaten haben, die Zugriff zur Collector’s Edition erhalten.

Wer Sammlereditionen für 50 bis 80 gewohnt ist, wird beim Preis der Apollyon Edition zunächst einmal fragend aus der Wikinger-Wäsche gucken, denn mit rund 210 Euro schlägt sie eine dicke Kerbe ins Portemonnaie. Wer dennoch zugreifen möchte, kann sich über die folgenden Inhalte freuen:

For Honor Gold Edition

44 cm große Statue von Apollyon

Premium Verpackung

Exklusive Lithographie von Apollyon

„Origins of Apollyon“-Notiz, die Hintergründe und Geheimnisse offenbart

Die Anzahl der Gimmicks fällt vergleichsweise gering aus, doch die Statue der Antagonistin aus For Honor macht einen sehr guten Eindruck. Wer nichts mit ihrem Namen anfangen kann: Apollyon ist die Gegenspielerin, die euch das Leben in der Singleplayer-Kampagne des fertigen Spiels zur Hölle machen wird. Sie kann sich nicht mit dem Frieden der drei Hauptfraktionen des Spiels abfinden und beginnt, die Anführer der Ritter, Samurai und Wikinger gegeneinander auszuspielen. Ihr habt in der Story-Kampagne die Aufgabe, die Kriegstreiberin auszuschalten und das fragile Gleichgewicht in der Welt von For Honor wiederherzustellen.

Wer das nötige Kleingeld für die Apollyon Collector’s Edition hat und sich auf das Spiel freut, greift zu. Allen Glücklichen Teilnehmern wünschen wir bis zum Release eine Menge Spaß in der Closed Beta.