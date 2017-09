For Honor: Neuer 4vs4 Modus angekündigt

Neuer Modus, bekannte Karten

Das bekannte For Honor, welches leider immer wieder durch die wirklich unterirdisch schlechte Server-Leistung glänzt, bekommt einen neuen 4vs4 Modus. Passend dazu haben wir auch einen Trailer zum besagten Modus parat und erklären euch, was ihr darüber wissen müsst.

Der neue Modus von For Honor wird Tribut heißen. Das Ganze wird eine Art Capture the Flag-Modus sein. Es ist jetzt nichts weltbewegend Neues, wird aber gerade in For Honor einiges an neuen Strategien und vor allem Teamplay benötigen. Ubisoft selbst meinte dazu Folgendes:

Besonders die Teamkombination wird in diesem Modus eine wichtige Rolle spielen. Während sich schnelle Charaktere bestens dazu eignen, Opfergaben aus dem gegnerischen Schrein zu stehlen, braucht es besonders starke Helden, um diese zu verteidigen. Der Modus wird auf einer Vielzahl von Karten spielbar sein, darunter Turmruine, Schlucht, Schiffswerft, Kathedrale, Wikingerdorf und Wald.

Opfergaben sammeln und göttliche Hilfe bekommen

Wir werden also auf vielen verschiedenen, aber bekannten, Karten den neuen Modus begrüßen dürfen.Beide Teams müssen versuchen drei verschiedene Opfergaben in ihren Besitz bringen. Die besagten Opfergaben müssen dann zu drei verschiedenen Opferaltären gebracht werden. Wenn dies geschehen ist, werden diverse Team-Segen aktiviert. Damit werden unter anderem die Laufgeschwindigkeit erhöht, der Angriff verstärkt, oder das gesamte gegnerische Team dauerhaft sichtbar gemacht. Wir bekommen also göttliche Unterstützung für unsere Errungenschaften.

Wir sind schon gespannt darauf, wie sich der neue Modi spielen lassen wird und hoffen auch auf weitere Server-Arbeiten seitens Ubisoft, denn momentan sind diese mehr als nur unspielbar. Seid ihr auch schon gespannt oder haltet ihr nicht viel von For Honor? Schreibt es uns in die Kommentare.