For Honor: Open Beta für PS4, Xbox One und PC verfügbar

Die For Honor Beta startet im Laufe dieser Woche. Ubisoft hat nun mittlerweile bestätigt, dass ihr mit dem Laden auf die Xbox One, die PS4 und den PC beginnen könnt.

Neue Beta-Version, neue Spielmodi

Die Beta-Version von For Honor kann jetzt heruntergeladen werden – als Vorbereitung für den Start, der später im Laufe der Woche erfolgen soll. Vom 9. Februar bis zum 12. Februar werden alle Spieler in der Lage sein, die For Honor Open Beta herunterzuladen. Auch wenn die Fassung der kürzlich Closed Beta Version ähneln wird, schließt dieser neue For Honor-Testlauf auch den neuen Eliminierungsmodus mit ein – eine Best-of-Five-Runde, in der vier gegen vier Spieler ohne Respawns antreten können. Andere Modi, die als spielbar aufgeführt sind, nennen sich Dominion-, Brawl– und Duel-Modi.

Der Krieg der Fraktionen geht weiter

Ihr werdet auch in der Lage sein, den Krieg der Fraktionen fortzusetzen. Dabei habt ihr die Chance, eure ausgewählte Armee zum Sieg zu führen und belohnt zu werden, sobald das komplette Spiel am 14. Februar gezockt werden kann. Bevor die offene Beta-Version an den Start geht, wird eine Gruppe von Stars und Top-Streamern bei Twitch den Krieg der Fraktionen fortsetzen und den Eliminierungsmodus präsentieren. Nähere Infos findet ihr hier.

Fans, die an der For Honor Closed Beta teilgenommen haben, sollte es möglich sein mit einem Patch ihren Beta Client bei Release wieder zu öffnen. Ubisoft bestätigte, dass die Informationen für den Download nun per E-Mail versendet wurden, um auch die letzten Unschlüssigen vom Kauf der Vollversion zu überzeugen. Zusätzlich wurde kürzlich noch bekanntgegeben, dass For Honor derzeit nicht für die Nintendo Switch geplant sei, dies sich aber ändern könne, wenn das Spiel sich auf anderen Plattformen als Erfolg herausstellen sollte.