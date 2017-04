For Honor: Patch 1.05 und 1.05.1 bringen einige Veränderungen

Landwirtschafts-Simulator 2017: DLC mit ordentlich PS angekündigt

Am 9. Mai 2017 veröffentlicht Entwickler Giants Software mit "Big Bud" eine neue Erweiterung für die so beliebte Landwirtschaftssimulation. In dem DLC dreht sich dieses mal alles um besonders große Traktoren. Wer also nach der Arbeit oder Schule noch den Drang zur Bewirtschaftung von Feldern verspürt, kann dies nun im großen Stile tun. Mit dem Big Bud 747 (900 PS) und dem Big Bud 450 (500 PS) sind zwei besonders beeindruckende Fahrzeuge dabei. Neben den beiden Traktoren sollen für den P