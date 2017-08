For Honor: Season 3 „Grudge & Glory“

For Honor: Entwicklungsplan und Bessere Server

Endlich Stabilität Ubisoft präsentierte uns einen neuen Plan den sie in den nächsten Monaten, also bis Ende des Jahres, gedenken umzusetzen. Dieser beinhaltet unter anderem dedizierte Server und zwei weitere Seasons. Was die Entwickler noch so alles geplant haben haben wir euch in einer Übersicht zusammengefasst. Lange genug haben sich die Spieler nicht mehr an das, sonst doch sehr gute, Spiel For Honor nicht mehr rangetraut. Schlechte Server waren überwiegend der Grund für die meist