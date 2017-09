Fortnite: Battle Royal Modus im Anmarsch

Noch mehr Mix-Genre für Fortnite

Es ist gar nicht mal so lange her, da haben wir euch das neue Spiel von Epicgames im Test vorgestellt. Diesen findet ihr wie viele andere auch in unserer Review-Kategorie. Wir waren, von Fortnite, überrascht wie gut die Mischung aus Tower-Defense und Survival-Game funktioniert. Doch nun kann man sich auf einen weiteren Modus freuen. Alles was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Fortnite ist ein wirklich gutes Spiel, was verschiedene Genres miteinander vermischt. Nun wird sich ein weiterer Modus einschleichen, den wir so niemals erwartet haben. So mischt man neben den schon erwähnten Tower-Defense und Survival-Games Aspekten noch einen Battle Royal Modus ala PUBG hinzu. Bei diesem werden gute einhundert Spieler aufeinander losgelassen. Die Entwickler selbst bezeichnen sich als riesen Fans von Battle Royal-Spielen wie etwa Playerunknown’s Battlegrounds und H1Z1: King of the Kill. Daher hatte man die Idee, dieses System auch noch in Fortnite einzufügen. Das Ganze wird dadurch allerdings auf eine ganze neue Ebene gehoben.

Was kommt dabei nur raus

Ein wahrlich interessantes Gameplay, möchten wir behaupten. Der Battle Royal Modus wird euch weiterhin die Möglichkeiten geben, zu bauen und Fähigkeiten einzusetzen. Sagen wir es mal so: Ihr baut euch eure eigene kleine Festung, die niemand betreten darf, verstärkt sie mit allerhand Fallen und anderen Tötungsmechanismen, um euer Überleben zu sichern, denn nur der Stärkste kann dieses Spiel gewinnen. Die Entwickler geben auch den Hinweiß, dass man ab sofort auf diversen Test-Servern den Modus schon ausprobieren kann.

Zum offiziellen Release des neuen Mix-Genre-Games Fortnite gibt es dann offiziell am 26. September ein weiteres Update mit dem nächsten großen Patch. Wir sind gespannt, ob sich der neue Modus wirklich rentiert, denn seit dem Release ist es um Fortnite leider eher still geworden. Wir möchten zu dem Thema auch gerne eure Meinung hören. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr euch schon auf den Modus freut oder lieber wartet, bis Fortnite ab nächsten Jahr zu einem Free 2 Play Game wird.