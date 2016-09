Forza Horizon: Ab dem 20. Oktober keine Downloads mehr

Forza Horizon: Demo steht zum Download bereit

Ab sofort steht die Demo-Version von Forza Horizon auf dem Xbox Live Marktplatz zum Download bereit. Mit der Demo können alle, die dem Launch am 26. Oktober entgegenfiebern, schon vorab in die offene Spielwelt eintauchen. Rennsportbegeisterte fahren sich in ausgewählten Autos bei einer Reihe von Events warm – von Forza Horizon Festival Events auf staubigen Pisten bis hin zu aufregenden Bergrennen, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wer die Forza Horizon Demo herunterlädt und dann die Vollversion des Spiels erwirbt, erhält eine speziell designte 2013 SRT Viper GTS. Die Forza Horizon Xbox Live Demo ist in der ersten Woche exklusiv für Xbox Live Goldmitglieder erhältlich. Forza Horizon – Behind the Scenes Ab sofort ist die dritte Folge der “Forza Horizon – Behind the Sce