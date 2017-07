Forza Motorsport 7: 4K Screenshots vom Porsche 911 GT2 RS

Zelda – Breath of the Wild Guide: DLC-Rüstungen, Krog-Maske und mehr

Die erste Erweiterung "Die legendären Prüfungen" für The Legend of Zelda: Breath of the Wild brachte so einiges an neuen Inhalten mit. Vor allem die neuen Rüstungen und Masken bieten neuen Anreiz, wieder auf die Suche zu gehen. Damit ihr aber nicht all zu lange umher irrt, haben wir für euch die Tipps, wo ihr die ganzen Rüstungen findet. Krog-Maske Mit der Krog-Maske wird euch die Suche nach den Krog-Samen vereinfacht. Wenn ihr die Maske tragt, klappert sie, wenn ihr in der Nähe ein