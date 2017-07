Forza Motorsport 7: Neues Gameplay von der Comic Con

Live-Stream auf der Comic Con

Die Comic Con 2017 in San Diego ist am Sonntag zu Ende gegangen. Allerdings sind der Messe noch ein paar exklusive Videos entsprungen. Unter anderem gab es auch einen Live-Stream, der Gameplay-Szenen aus der neuesten Rennsimulation von Turn 10 Studios zeigt. Die Rede ist von Forza Motosrport 7, das am 3. Oktober 2017 für PC und Xbox One auf den Markt kommen wird.

Im Live-Stream selbst greift der Xbox Live Director of Programming Larry ‚Major Nelson‘ Hryb selbst zum Lenkrad und stellt das Spiel mit einer Probefahrt vor. Dabei sind seine Fahrkünste jedoch ausbaufähig, denn er selbst behauptet, der schlechteste Spieler aller Zeiten zu sein.

Hochglanz mit 4K-Texturen

Microsoft kündigt mit Forza Motorsport 7 das grafisch aufwendigste und realistischste Rennspiel aller Zeiten an. Sowohl auf dem PC, als auch auf der neuen Xbox One X kommt der Titel mit einer nativen 4K-Auflösung in HDR und 60 FPS daher. Diese Standards gelten allerdings nicht für die derzeitige Xbox One und für den PC ist Windows 10 eine Voraussetzung.

Weiterhin wird es in Forza Motorsport 7 einen gewaltigen Fuhrpark geben, der euch mit 700 Autos, Sammlungen von Ferrari, Porsche und Lamborghini zur Verfügung stellt. Auch mit dem Wettergott solltet ihr euch schon mal gut halten. Denn dynamische Streckenbedingungen sollen jedem Rennen seine eigenen Besonderheiten geben.

Hier könnt ihr euch den Live-Stream von der Comic Con in insgesamt drei Teilen ansehen:

Part 1

Part 2

Part 3