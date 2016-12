Friday the 13th: Jason Voorhees lässt euch tausend Tode sterben – 30-minütige Kill Compilation veröffentlicht

In Camp Crystal Lake wird wieder gemordet. Der Horror Klassiker von Sean Cunningham kommt als Spiel zurück und zeigt sich in einem 30-minütigen Video, das euch alle möglichen Tötungsmethoden des ikonischen Killers auf dem blutigen Silbertablett präsentiert. Die Teenies im Camp haben dabei nicht allzu viel zu lachen, denn der Kreativität des mordlüsternen Spielers sind keine Grenzen gesetzt. Der Horror-Schocker wird durch Crowdfunding finanziert und erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2017.

Das Kickstarter-Projekt, das zunächst als Slasher-Spiel ohne Franchising entwickelt und veröffentlicht werden sollte und bereits mit dem passenden vielsagenden Titel, „Slasher Vol. 1: Summer Camp“, ausgestattet wurde, konnte sich in Gesprächen mit dem Macher der Filmreihe rund um Jason Voorhees die starke Lizenz des Horror-Klassikers sichern, die aus einem kleinen Indie-Konzept schnell ein Franchise-Projekt machte. Stolze 1,1 Millionen US-Dollar konnte durch Kickstarter herangeschafft werden, die in das Survival-Game fließen und Slasher-Fans das Herz aufgehen lassen.

Wes Keltner, einer der verantwortlichen Entwickler von Friday the 13th, macht auf der offiziellen Seite zum Titel jedoch deutlich, dass es sich bei dem Spiel nicht um ein groß angelegtes Franchising-Monster handelt, sondern um eine Herzensangelegenheit:

This is a dream project. It’s an immense responsibility to do this right, for the fans. Every detail must be perfect.