Friday the 13th: Retail-Version angekündigt

Publisher Gun Media brachte mit dem Spiel Friday the 13th wohl eine der ikonischsten Figuren der 80er Jahre zurück auf die aktuellen Bildschirme. Ganz im Stile der alten Horror Slasher macht auch hier Jason Voorhees einer Gruppe stereotypischer Teenager das Leben schwer und Jagd sie quer durch das Camp Crystal Lake. Nachdem das Spiel in seiner digitalen Version erfolgreich abgesetzt wurde, kommt jetzt auch eine Retail-Fassung in die Läden.

Retail-Version mit neuen Inhalten

Laut Aussagen von Gun Media, kommt das Spiel am 13.Oktober als Disc Version raus. Passenderweise handelt es sich bei diesen Datum um einen Freitag. PC, PS4 und XboxOne Spieler, welche physische Kopien ihrer Spiele bevorzugen haben also Grund zur Freude. Zusätzlich zum Hauptspiel Friday the 13th, werden den Datenträgern noch exklusive Inhalte hinzugefügt. So erhält Jason selbst einen neuen „Bloody Jason“ Skin. Auch den Besuchern des Camp Crystal Lake werden neue Kleidungsstücke spendiert.

Gun Media hat zudem einen Trailer hochgeladen, der den erneuten Release des Spiels zelebriert. Anschauen könnt ihr ihn euch hier:

Der offizielle Preis beträgt knapp 40$. Es kann damit gerechnet werden, dass es genauso viele Euro sein werden.

Werdet ihr euch die Disc-Version von Friday the 13th zulegen?