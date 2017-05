Friday the 13th: USK-Freigabe wurde nun doch erteilt

Einmal als brutaler und gewissenloser Killer Jason Voorhees tötend durch die Gegend ziehen. Das könnten sich wahrscheinlich recht viele von euch vorstellen. Das ist in Friday the 13th möglich. Jedoch sah es erst so aus, als würde der Spaß in Deutschland nur zensiert oder gar nicht erscheinen. Jetzt kam aber dann doch die Freigabe für das asymmetrische Multiplayer-Game.

Wie Gun Media und Illfonic nun bestätigt haben, wurde das Spiel auf USK 18+ eingestuft, ohne dass es zensiert werden muss. Nachdem die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle dem Titel zu erst keine Freigabe erteilte, gingen die Verantwortlichen Entwickler und Publisher in Berufung. Diese brachte den Erfolg und so dürfen wir uns auch in Deutschland darauf freuen, entweder vor einem Serienkiller wegzulaufen oder eben einer zu sein.

Ab dem 26. Mai dürft ihr dann eure Mordgelüste zumindest virtuell ausleben und mal richtig die Sau rauslassen. Friday the 13th erscheint für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One.

If you are in Germany, we have good news! We just got final confirmation of our rating at USK18+. The game will in No way be censored!

— Friday the 13th Game (@Friday13thGame) 8. Mai 2017