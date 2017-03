Future Unfolding: Surrealer Top-Down-Titel erschienen

Seit gestern dem 15. März ist Future Unfolding von dem deutschen Indie-Studio Spaces of Play für Steam, GOG, HumbleStore und itch.io erhältlich. Die Welt von Future Unfolding, welche ihr ausschließlich aus der Top-Down-Perspektive sehen werdet, lässt euch durch bunte Wälder, Ebenen und sehr surreale Gebiete laufen. Hier begegnen euch unterschiedliche Tiere und ihr müsst Rätsel lösen, welche euch in ein weiteres individuell generiertes Gebiet der Welt bringt. Hier für euch einmal der Trailer:

Was erwartet euch im Erkundungsabenteuer Future Unfolding?

Aufmerksam müsst ihr eure Umgebung mit all seinen Blumen, Bäumen, Plateau und Flüssen untersuchen und Möglichkeiten finden Mysterien zu lösen um eure Reise fortsetzten zu können. Auf was ihr machten müsst oder wie man spielt wird euch durch kein Tutorial erzählt-ihr fangt einfach an! Die verschiedenen Tiere, welche auch immer wieder in der Welt begegnen, können euch freundlich gesinnt sein und euch sogar beim Lösen von Rätseln helfen. Allerdings könnt ihr auch auf todbringende Kreaturen stoßen, welche es zu umgehen oder zu besänftigen gilt. Es liegt an euch, ob ihr dunkle Wälder und tiefe Höhlen einem geraden Weg vorziehen wollt oder gerade einem Weg folgt. Eure Erkundungen werden auf einer Karte, welche individuell ist wie die gesamte Welt, verzeichnet. Stets an eurer Seite ist ein herrlich sphärischer Soundtrack, welcher sowohl meditative Passagen als auch bedrohliche Töne anschlägt. Ihr könnt diesen übrigens auch kaufen.

Das Spiel verspricht eine stimmungsvolle Reise durch allerlei schöne Gebiete, in denen euch der Rätsel-Faktor zur aufmerksamen Erkundung anhält. Was haltet ihr von Future Unfolding? Werdet ihr in das Spiel der Berliner Jungs reinschauen?